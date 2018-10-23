"Bir dünya kadın" Mardin'de buluşuyor

"Bir Dünya Kadın" sloganıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) öncülüğünde, Valilik, GAP İdaresi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteğiyle 1-3 Kasım'da kentte düzenlenecek sempozyum iş, siyaset, medya, sivil toplum ve akademi dünyasından kadınları Mardin'de bir araya getirecek.

Bunun yanı sıra yüzlerce kadın misafiri ağırlayacaklarını anlatan Yaman, "Mardin heyecanla bekliyor. Özelikle Kadın ve Gençlik Daire Başkanlığımız ekip olarak güzel bir çalışma ortaya koyuyor. İyi bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz. Sloganımız 'bir dünya kadın.' Bir dünya kadını buluşturuyoruz Mardin'de." dedi.

Yaman, katılımcılar arasında ülkede ve uluslararası arenada kadın haklarında önemli isimlerin yer aldığına işaret ederek, yurt dışından da misafirlerin panelist olarak da programda yer alacağını dile getirdi.

- "Huzur hakim oldukça kadınlarımızın yüzü gülüyor"

Yaman, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak 2 yılı aşkın süredir şehirde kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik birçok proje ve çalışma yürüttüklerini vurguladı.

"Mardin'i hem kadın hem engelli hem de genç ve çocuk dostu şehir haline getiriyoruz." diyen Yaman, bunun sözde kalmadığını aktardı.

Yaman, şunları kaydetti:

"Çocuk dostu şehir platformunda Güneydoğu'da sadece biz varız. Gençlerimiz için de çok önemli projeler yürütüyoruz. Elbette bölgedeki kadınların ön planda olmasını arzu ederek, kadın dostu şehir haline geldik ve geliyoruz. Hem kültürel hem de istihdam ve sportif faaliyetler anlamında şu anda Türkiye'deki en önemli şehirlerden biri haline geldi. İstihdama yönelik ciddi çalışmalarımız var. Kadınların bir araya geleceği mekanlarımız var. Binlerce kadının eğitim aldığı eğitim merkezimiz var. Mardin'de kıyafet markalarımız var.

Büyükşehir belediyesinde kadın istihdam oranı belki Türkiye'deki belediyelerde en fazla olanlarından biri. Bu sayıyı arttırıyoruz. Ayrıca 3 kadın takımız 1. Lig'de mücadelelere katılıyor. Her şeyi ile Mardin'de kadınlarımızı sosyal hayatın içeresinde, hep yanı başımızda görmeyi arzu ediyor, ona göre çalışıyoruz."