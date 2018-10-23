"Bir dünya kadın" Mardin'de buluşuyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlar, düzenlenecek "Uluslarararası Mardin Kadın Sempozyumu" için hoşgörü kentinde buluşacak.
"Bir Dünya Kadın" sloganıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) öncülüğünde, Valilik, GAP İdaresi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteğiyle 1-3 Kasım'da kentte düzenlenecek sempozyum iş, siyaset, medya, sivil toplum ve akademi dünyasından kadınları Mardin'de bir araya getirecek.
30'dan fazla konuşmacının katılacağı sempozyumda, istihdam, eğitim, siyaset, ekonomi, sağlık sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği, terör ve medya gibi konularda sunumlar yapılacak, toplumun her kesiminden kadınlar görüşlerini aktarma imkanı bulacak.
Katılımcılar arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, gazeteciler Şeref Oğuz, Ahu Özyurt, Ayşe Böhürler, Nur Özkan Erbay, Willows International Türkiye Direktörü Rahime Akdoğan, avukat Kezban Hatemi, KADEM Gaziantep Şube Başkanı Sabiha Doğan, iş kadınları Aysel Dondurmacı ve Essum Saatçi Aslan, Belçika Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, GARGAR Vakfı Yöneticisi Dega Salad, Saima Mirvic Rogge, Ravda Nur Cuma da yer alıyor.
Sempozyum birçok kentte bilboardlara asılan broşürlerle tanıtılıyor.
- "Bir dünya kadını buluşturuyoruz Mardin'de"
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AA muhabirine, kardeşlik şehri Mardin'in önümüzdeki günlerde "kadın" temalı uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapacağını belirtti.
Büyükşehir belediyesi olarak ilgili paydaşların desteğiyle çalışmalarını aylardır sürdükleri sempozyumda siyaset, aile içi şiddet, kadın hakları gibi önemli konuların konuşulacağını dile getiren Yaman, sempozyuma önemli katılımların sağlanacağını aktardı.
Yaman, katılımcılar arasında ülkede ve uluslararası arenada kadın haklarında önemli isimlerin yer aldığına işaret ederek, yurt dışından da misafirlerin panelist olarak da programda yer alacağını dile getirdi.
Bunun yanı sıra yüzlerce kadın misafiri ağırlayacaklarını anlatan Yaman, "Mardin heyecanla bekliyor. Özelikle Kadın ve Gençlik Daire Başkanlığımız ekip olarak güzel bir çalışma ortaya koyuyor. İyi bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz. Sloganımız 'bir dünya kadın.' Bir dünya kadını buluşturuyoruz Mardin'de." dedi.
- "Huzur hakim oldukça kadınlarımızın yüzü gülüyor"
Yaman, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak 2 yılı aşkın süredir şehirde kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik birçok proje ve çalışma yürüttüklerini vurguladı.
"Mardin'i hem kadın hem engelli hem de genç ve çocuk dostu şehir haline getiriyoruz." diyen Yaman, bunun sözde kalmadığını aktardı.
Yaman, şunları kaydetti:
"Çocuk dostu şehir platformunda Güneydoğu'da sadece biz varız. Gençlerimiz için de çok önemli projeler yürütüyoruz. Elbette bölgedeki kadınların ön planda olmasını arzu ederek, kadın dostu şehir haline geldik ve geliyoruz. Hem kültürel hem de istihdam ve sportif faaliyetler anlamında şu anda Türkiye'deki en önemli şehirlerden biri haline geldi. İstihdama yönelik ciddi çalışmalarımız var. Kadınların bir araya geleceği mekanlarımız var. Binlerce kadının eğitim aldığı eğitim merkezimiz var. Mardin'de kıyafet markalarımız var.
Büyükşehir belediyesinde kadın istihdam oranı belki Türkiye'deki belediyelerde en fazla olanlarından biri. Bu sayıyı arttırıyoruz. Ayrıca 3 kadın takımız 1. Lig'de mücadelelere katılıyor. Her şeyi ile Mardin'de kadınlarımızı sosyal hayatın içeresinde, hep yanı başımızda görmeyi arzu ediyor, ona göre çalışıyoruz."
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde bölgedeki valiler, kaymakamlar, güvenlik güçleri ve bölge halkının hep birlikte bir mücadele verdiğine dikkati çeken Yaman, bu mücadele sonucu başta Mardin olmak üzere bölgede huzurun hakim olduğunu belirtti.
Yaman, bunun sürdürüleceğini ifade ederek, "Çalışmalarımızı günü birlik değil sürdürülebilir olma ilkesi içinde devam ettiriyoruz. Huzur hakim oldukça insanlarımızın yüzü gülüyor, kadınlarımızın yüzü gülüyor. Kadınların yüzü gülünce ailenin yüzü gülüyor. Mutlu aileler de ilimizi mutlu etmiş oluyor." diye konuştu.
Sempozyuma herkesi davet eden Yaman, iyi bir ev sahipliği yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
- "Büyük gurur yaşıyoruz"
Mardin'de yaşayan kadınlardan Züleyha Öncel, bölgede yaşanan terör saldırıları nedeniyle özellikle kadınların zarar gördüğünü ancak son süreçte yürütülen çalışmalar ve sağlanan huzurla yaraların sarıldığını söyledi.
Öncel, Mardin'in birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Bu bizi hem çok sevindiriyor hem de umut veriyor. Mardin'de kadınların birçok şeyi aştığına, daha da aşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şebnem Karacaer, şehirde özellikle son 2 yılda önemli değişimlerin yaşandığına işaret ederek, bu doğrultuda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıldığını aktardı.
"Kadın dostu" bir şehirde "kadın" temalı bir sempozyumun düzenlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Karacaer, "Sempozyumun Mardin'de gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sempozyuma ev sahipliği yapacağımız için büyük gurur yaşıyoruz." diye konuştu.
Aşiyan Durak da memleketi Mardin'de kadına verilen değer ve desteğin memnuniyetini yaşadığını anlatarak, bu konuda devlet ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.
Durak, 1 Kasım'da başlayacak sempozyuma herkesi beklediklerini kaydetti.
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