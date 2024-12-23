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Bir durak dolusu otobüs cayır cayır yandı! Camlar patladı, itfaiyeyi saatlerce uğraştırdı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.12.2024 07:46
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Burdur'da halk otobüsleri yandı. Kendi otopark alanlarında meydana gelen yangının nedeni bilinmiyor. Yan yana bulunan 6 otobüsün 5'i tamamen yanarken biri son anda kurtarıldı. Gece 03.18'de ilk ihbarı yapılan yangın için kundaklama şüphesi de bulunuyor.

Bir durak dolusu otobüs cayır cayır yandı! Camlar patladı, itfaiyeyi saatlerce uğraştırdı

Burdur'da gece saatlerinde halk otobüsleri otopark alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülürken yangında zarar gören 6 otobüsten 5'i tamamen yandı, camları patlayan 1 otobüs ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

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BİR OTOBÜSLE BAŞLADI

Yangın gece saat 03.18'de Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatcılar Sitesi Terakki Sokak üzerinde bulunan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otoparkta park halinde bulunan bir halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın yan yana duran park halindeki diğer otobüslere de sıçradı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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5 OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 halk otobüsü tamamen yanarken camları patlayan 1 otobüs ise son anda olay yerinden çekildi.

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"İNŞALLAH TEKRARI OLMAZ"

Olay hakkında konuşan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, “112 komuta merkezine 03.18'de düşen ihbar sonrası ekiplerimiz 03.22'de bölgeye gelerek çalışmalara başladı. 5 otobüste yangın etkiliydi. Çünkü otobüsler birbirine yapışık vaziyette park edilmişti. Toplam 5 araç 15 personel ile yangına müdahale ettik. Yangında 5 otobüs yanarak zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı incelememizi gerçekleştireceğiz. Tüm mal sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah tekrarı olmaz ama büyük bir yangındı.” dedi.

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"ANA SİGORTALARIMIZ KAPALIYDI"

Yangının ilk başladığı halk otobüsünün şoförü Erkan Gedik ise, “Saat 22.32'de üniversite seferine çıktım. Yolcuları bıraktıktan sonra 23.35 civarında buraya gelerek aracı park ettim. 03.30 sıralarında ise araç sahibi Murat Bey beni arayarak aracın yandığını söyledi. Biz de hemen buraya geldik. Yangının neden çıktığı hakkında hiçbir bilgimiz yok ama ana sigortalarımız kapalıydı. Yapılacak araştırmadan sonra öğreneceğiz biz de.” ifadelerini kullandı.

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KUNDAKLAMA MI?

Soğutma çalışmaları sonrasında olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken yangının kundaklama sonrası çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur halk otobüsü
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