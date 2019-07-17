HABER

Bir efsanenin peşinden denize açıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen “DADDralli Karadeniz etkinliğine katılan yatçılar, Rize merkeze bağlı Gündoğdu yat limanında mola verdi.Karadeniz’i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot Efsanesi’ni yaşatmak amacıyla, bir ay önce Yunanistan’dan yola çıkan 10 yatçı, Rize’ye geldiler.

Bir efsanenin peşinden denize açıldılar

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen “DADDralli Karadeniz etkinliğine katılan yatçılar, Rize merkeze bağlı Gündoğdu yat limanında mola verdi.
Karadeniz’i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot Efsanesi’ni yaşatmak amacıyla, bir ay önce Yunanistan’dan yola çıkan 10 yatçı, Rize’ye geldiler. Aralarında Türk, Alman, Hollandalılar’ın da bulunduğu yatçılar, 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 1 bin 800 mil yapmayı planlıyor. 75 gün sürmesi beklenen serüvenin ardından, Argonotlar gibi Altın Post Efsanesi yolculuğunun Gürcistan durağına ulaşacaklar.
DADD Başkanı Dr. Zafer Türkmen yaptığı açıklamada “Karadeniz’de sadece yayla ve dağ turizmi yok, Karadeniz bölgesi yelkenli ve yatçılar için de uygun. Tarihte Altın Post için Volos’tan yola çıkan Kaptan Ceysin Karadeniz kıyılarımızdan Poti’ye kadar giderek Altın Post’u alarak geri döndü, bizlerde aynı yolu izleyerek Poti limanına kadar gideceğiz. Bu bölgeye 2012’de ilk kez geldim ve bu 3. gelişimiz. Tarihte bu bölgelerde yolcu taşımacılığı yapılmaktaydı, bunu yeniden canlandırmak istiyorum. Amacımız bu bölgelere yabancıları çekmek, gelecek yıl 10 yabancı ile bu bölgeye geleceğiz. Yerel yönetimlerin limanlarda veya mendireklerde yatçılar ve yelkenliler için barınaklarda yer ayırmalarını istiyoruz” dedi.

Bir efsanenin peşinden denize açıldılar

Bir efsanenin peşinden denize açıldılar

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Bakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaretBakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaret
Fatih'te iş yeri yangınıFatih'te iş yeri yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

Kan donduran olay! Böyle bulundu

Şule Çet davasında yeni gelişme! İşte bilimsel raporda yer alan o lekeler

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

İstanbul Fatih'te bir iş yerinin depo bölümünde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Anayasa Mahkemesinden 'çekilmeyen emekli aylığı' kararı

Emekliler dikkat! AYM'den emsal karar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

'Muhtemel operasyon'a ilişkin soru ve cevap hazırlamışlar

Milli servet hurdaya çıktı

Milli servet hurdaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.