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Bir eklem iltihabı ilacı daha! DSÖ, koronavirüs tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi... Riski ciddi oranda düşürüyor

12.02.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir eklem iltihabı ilacını daha Kovid-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdiğini duyurdu. Buna göre iltihaplı eklem ağrısı için kullanılan ve ağır Kovid-10 hastaları üzerinde de iyileştirici etkileri görülen monoklonal antikor ilacı Tocilizumab, ön yeterlilikten geçti. İlacın, ağır Kovid-19 hastalarında ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

Bir eklem iltihabı ilacı daha! DSÖ, koronavirüs tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi... Riski ciddi oranda düşürüyor

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar ağır Kovid-19 hastalarına damardan verilen Tocilizumab'ın ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğü bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda Tocilizumab ile Kovid-19 tedavisinin, DSÖ'nün ön yeterliliğinden geçen 7'nci tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.

TEK DOZUNUN FİYATI 500-600 DOLAR

İlacın şimdilik sadece ağır ve kritik hastalara tavsiye edileceği ve standart Kovid-19 tedavi ekipmanları bulunan klinik ortamlarda, sağlık çalışanlarının nezaretinde uygulanacağı bildirildi.

Tocilizumab'ın tek dozunun 500-600 dolar olduğu, fakat birden fazla üreticinin küresel pazara girmesi durumunda fiyatının düşebileceği belirtildi.

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BİR SÜREDİR DENENİYORDU

Dünyada 120 civarında ülkede eklem iltihabı tedavisinde kullanılan Tocilizumab, bir süredir bazı ülkelerde Kovid-19 tedavisi için ağır hastalar üzerinde deneniyordu.

Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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