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  4. Bir el radyoları var, maske nedir bilmiyorlar! Koronavirüs en son korktukları şey

Bir el radyoları var, maske nedir bilmiyorlar! Koronavirüs en son korktukları şey

10.04.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da terör olayları nedeniyle boşaltılan mahallelerine 11 yıl önce geri dönüp, bir bölümü yıkılan okula yerleşen Derviş (56) ve Ayşe Muhan (52) çifti, tek başlarına yaşam sürüyor. Elektrikleri olmadığı için gaz lambasıyla aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayıp, sobanın üzerinde yemeklerini pişiren, pilli el radyosu ile de dünyadan haber alan Muhan çifti, salgın döneminde hiç maske takmadıklarını, koronavirüsten de korkmadıklarını söyledi.

Bir el radyoları var, maske nedir bilmiyorlar! Koronavirüs en son korktukları şey

Van'ın Çatak ilçesine 42 kilometre uzaklıkta, Van, Siirt ve Hakkari illerinin sınırını belirleyen Kato Dağı eteklerindeki 50 haneli Övecek Mahallesi, 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Mahallede oturan 7 çocuklu Ayşe ve Derviş Muhan çifti de Van’a yerleşti. Burada iş imkânı bulamayan Derviş Muhan, ailesiyle birlikte Türkiye'nin farklı illerine gitti. Memleket özlemi çeken aile, yıllar sonra tekrar Van’a döndü. Bir süre kent merkezinde yaşayan Ayşe ve Derviş Muhan çifti, 11 yıl önce, bir zamanlar boşaltmak zorunda kaldıkları mahalleye yerleşme kararı aldı. Derviş ve Ayşe Muhan çifti, evlerin harabeye döndüğü mahallede, bir kısmı sağlam kalan okulu düzenleyerek buraya yerleşti. Çiftin çocukları ise Van kent merkezinde dedelerinin yanında yaşamlarını sürdürüyor.

TEK HABER KAYNAKLARI RADYO

Kışın yolları kar nedeniyle kapanan ulaşımın güçlükle sağlandığı mahallenin tek sakinleri Muhan çifti, bölgede çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen köyde yıllardır bir kısmı yakınlarına ait olan koyun ve keçileri otlatan Muhan çifti, elektrik olmadığı için gaz lambasıyla evi aydınlatıyor, pille çalışan bir el radyosuyla dünyadan haber alıyor. Evdeki sobanın üzerinde yemeklerini pişiren çifti, koronavirüs döneminde şu ana kadar hiç maske takmadıklarını söyledi.

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HİÇ MASKE TAKMADIK, BURADA VİRÜS YOK

Hayvanlarından elde ettikleri et ve süt ürünlerini tüketerek yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Derviş Muhan, "Siz hoşgeldiniz. Biz köyümüzdeyiz. Burada hayvanlara bakıyoruz. Biz yazında kışında burdayız. Elektrik yok. Burada köyde virüs yok. Şehirde var ama burada yok. Hiç maske takmadık. Burada hastalık yok" dedi.

En büyük eksiklerinin elektrik olduğunu belirten Ayşe Muhan ise şu ana kadar hiç maske takmadığını belirterek, dağların arasında tek kaldıkları köyde virüsün olmadığını söyledi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Van
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