Bir el radyoları var, maske nedir bilmiyorlar! Koronavirüs en son korktukları şey

Van'ın Çatak ilçesine 42 kilometre uzaklıkta, Van, Siirt ve Hakkari illerinin sınırını belirleyen Kato Dağı eteklerindeki 50 haneli Övecek Mahallesi, 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Mahallede oturan 7 çocuklu Ayşe ve Derviş Muhan çifti de Van’a yerleşti. Burada iş imkânı bulamayan Derviş Muhan, ailesiyle birlikte Türkiye'nin farklı illerine gitti. Memleket özlemi çeken aile, yıllar sonra tekrar Van’a döndü. Bir süre kent merkezinde yaşayan Ayşe ve Derviş Muhan çifti, 11 yıl önce, bir zamanlar boşaltmak zorunda kaldıkları mahalleye yerleşme kararı aldı. Derviş ve Ayşe Muhan çifti, evlerin harabeye döndüğü mahallede, bir kısmı sağlam kalan okulu düzenleyerek buraya yerleşti. Çiftin çocukları ise Van kent merkezinde dedelerinin yanında yaşamlarını sürdürüyor.

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Kışın yolları kar nedeniyle kapanan ulaşımın güçlükle sağlandığı mahallenin tek sakinleri Muhan çifti, bölgede çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen köyde yıllardır bir kısmı yakınlarına ait olan koyun ve keçileri otlatan Muhan çifti, elektrik olmadığı için gaz lambasıyla evi aydınlatıyor, pille çalışan bir el radyosuyla dünyadan haber alıyor. Evdeki sobanın üzerinde yemeklerini pişiren çifti, koronavirüs döneminde şu ana kadar hiç maske takmadıklarını söyledi.