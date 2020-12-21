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  4. Bir estetik kurbanı daha! 'Dünyaca ünlü doktor' yalanına kandı

Bir estetik kurbanı daha! 'Dünyaca ünlü doktor' yalanına kandı

21.12.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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'Dünyaca ünlü doktor' yalanına kanan genç kadın, estetik kurbanı oldu. Yüzüne önce klinikte ardından da bir rezidansta işlem yapılan 27 yaşındaki Gamze Nur, operasyondan 2 hafta sonra ise hayatının şokunu yaşadı. Sağlıkçı olan genç kadın, “Bin 350 euro para ödedim. 2 haftadır akşamları uyuyamıyorum, inanılmaz kötüyüm ve yüzüm eski haline dönmeyecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yaşayan 27 yaşındaki sağlık çalışanı Gamze Nur, bakışlarının daha güzel olmasını istedi. Bu yüzden de 'ip askısı' yöntemini tercih ederek, Mecidiyeköy’de bir klinik merkezine gitti. Genç sağlık çalışanı yapılan işlemden 2 hafta sonra ise hayatının şokunu yaşadı. Genç sağlıkçının yüzünde geçmek bilmeyen bir hasar oluştu. Burnunun üstünde ve kaşının yanında ödemler meydana geldi.

'REZİDANSTA BANA BU İŞLEMİ UYGULADILAR'

Sosyal medya üzerinden bir kliğin paylaşımı üzerine kliğine gittiğini belirten genç sağlıkçı, “1 Aralık günü Mecidiyeköy’de bulunan bir kliniğin sosyal medyada paylaşımı üzerine, dünyaca ünlü doktor Toma 2 Aralıkta merkezimize gelecek randevularınızı almayı unutmayın diye bir paylaşımda bulundular. Bende kadının sosyal medyasına baktım doktor yazıyor sayfasında, daha sonra randevu alarak kendisinin doktor olup olmadığını sordum. Kendisinin ünlü bir doktor olduğunu ifade ettiler. 2 Aralık’ta kliniğe gittim ve işlemden önce yarı ücretini “Bin 1350” euro bir para ödedim. Badem göz estetiği, ip ile kaş kaldırma diye geçiyor aynı zamanda ip ile burun kaldırma daha sonra akşam oldu. Bekleyen sayısı 15 kişi olduğundan dolayı işlem yaptıramadım daha sonra işlem burada değil rezidansta gerçekleştirilecek dediler. Saatin geç olduğu söyleyerek bana konum attılar. Klinikten çıktık ve rezidansta bana bu işlemi uyguladılar” dedi.

'DOKTOR OLMADIĞINI ÖĞRENDİM'

Estetik operasyonundan hayatının şokunu yaşadığını belirten genç kadın, “İşlemi yaptırdığım ertesi günden sonra ağrı ,ödem ve şişlikler oldu. Yüzünde kullanılan sıvıdan dolayı atmalar oluştu. Bu süreçte psikolojim bozuldu. Antibiyotik kullanmama rağmen geçmiyor. Başka bir doktora gittim, doku hasarı oluştuğunu söyledi. Kendilerine ulaştığımda, beni engelleyerek benim yaptığımı iddia ederek beni suçladılar. Araştırmalarım sonucunda doktor olmadığını öğrendim. Savcılığa başvurarak hukuki hakkımı savunacağım” şeklinde konuştu.

'2 HAFTADIR UYKU UYUYAMIYORUM'

Ağrılarından dolayı akşamları uyuyamadığını Gamze Nur, “Bir sağlık çalışanı olarak araştırmadan merdiven altı olan bir yerde işlemimi yaptırmadım. Parayı ödediğim için mecbur kalarak rezidansa gitmek zorunda kaldım. Bin 350 euro az bir para değil. Türkiye’de bir doktor bile bu fiyata yapmıyor. O kadar ünlü bir doktor diye tanıttılar ki işlemlerine baktım, bilemedim, diplomasını alıp bakmadım ki. Kendisi kesinlikle doktor değil. Rusya’da sadece seminer almış birisi. Yüzümdeki hasardan dolayı, 2 haftadır uyku uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu, acım var. Geceleri ne sağıma ne de soluma yatamıyorum, inanılmaz kötüyüm ve yüzüm eski haline dönmeyecek” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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