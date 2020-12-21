Bir estetik kurbanı daha! 'Dünyaca ünlü doktor' yalanına kandı

İstanbul’da yaşayan 27 yaşındaki sağlık çalışanı Gamze Nur, bakışlarının daha güzel olmasını istedi. Bu yüzden de 'ip askısı' yöntemini tercih ederek, Mecidiyeköy’de bir klinik merkezine gitti. Genç sağlık çalışanı yapılan işlemden 2 hafta sonra ise hayatının şokunu yaşadı. Genç sağlıkçının yüzünde geçmek bilmeyen bir hasar oluştu. Burnunun üstünde ve kaşının yanında ödemler meydana geldi.

'REZİDANSTA BANA BU İŞLEMİ UYGULADILAR'

Sosyal medya üzerinden bir kliğin paylaşımı üzerine kliğine gittiğini belirten genç sağlıkçı, “1 Aralık günü Mecidiyeköy’de bulunan bir kliniğin sosyal medyada paylaşımı üzerine, dünyaca ünlü doktor Toma 2 Aralıkta merkezimize gelecek randevularınızı almayı unutmayın diye bir paylaşımda bulundular. Bende kadının sosyal medyasına baktım doktor yazıyor sayfasında, daha sonra randevu alarak kendisinin doktor olup olmadığını sordum. Kendisinin ünlü bir doktor olduğunu ifade ettiler. 2 Aralık’ta kliniğe gittim ve işlemden önce yarı ücretini “Bin 1350” euro bir para ödedim. Badem göz estetiği, ip ile kaş kaldırma diye geçiyor aynı zamanda ip ile burun kaldırma daha sonra akşam oldu. Bekleyen sayısı 15 kişi olduğundan dolayı işlem yaptıramadım daha sonra işlem burada değil rezidansta gerçekleştirilecek dediler. Saatin geç olduğu söyleyerek bana konum attılar. Klinikten çıktık ve rezidansta bana bu işlemi uyguladılar” dedi.