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Bir evde 2 muhtar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Elazığ’da geçen dönem muhtar olan Zülküf Demirpolat aynı yerden tekrar seçilirken, eşi Gülizar Demirpolat ise gelin geldiği köyden muhtar oldu.

Elazığ’da geçen dönem muhtar olan Zülküf Demirpolat aynı yerden tekrar seçilirken, eşi Gülizar Demirpolat ise gelin geldiği köyden muhtar oldu. Bir evden iki muhtar çıkması sevinci ikiye katladı.

Merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat’ın yaptığı hizmetleri gören ve heveslenen eşi Gülizar Demirpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde merkeze bağlı Beydağı köyünden aday oldu. Seçimlerde Zülküf Demirpolat, 5 adayla yarışarak 480 oyun, 209’un aldı ve ikinci kez muhtar seçildi. Harput Mahallesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki gelin geldiği Beydalı köyünden aday olan eşi Gülizar Demirpolat ise tek adayla yarışarak 179 seçmenin 92’sinin oyuyla muhtarlığı kazandı.

Seçimlerde vatandaşların tekrar kendilerine yola devam dediğini dile getiren Zülküf Demirpolat, “Onlar bizi mahcup etmedi, bizde inşallah daha güzel hizmetlerle mahcup etmeyeceğiz. Herkese duamızı gönderiyoruz. Güzel bir seçim süreci geçti. Vatandaşlarımız bizi tekrar tercih etti. Eşimin aday olacağımdan benim haberim yoktu. Eşim köyde kendi kulis çalışması yapmış. Köye gidip geliyordu. O köylüyüz ve orada kendi arazimiz ve evimi var. Rahmetlik babamla birlikte ikametgahları oradaydı. Köydeki bayanlar illa buraya da siz aday olun diye ısrarcı olunca aday oldu. Ardından kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

“Evde değil de, muhtarlık sürecinde emrine gireriz”
Bir evde 2 muhtar olduğunu belirten Demirpolat, “Belki bu süreçte Türkiye’de bir ilk. Hayırlı hizmetler yapacağına biz eminiz. Adana’dan bu köye gelin gelmişti. Mutluyuz. Kendi köyüme de ayrı bir sevgi ve saygılarını gönderiyorum. Çünkü sorunları çok fazla. İnşallah muhtarımız bu süreçte daha güzel hizmetler yapacak. Artık onun kendi köyü oldu. Doğduğu yer değil de doyduğu yer. Bizlere de ne düşerse muhtarımızın evde değil de, muhtarlık sürecinde emrine gireriz. Devamlı ’Muhtar Bey’ diye hitap ederdi. Artık aynı hitabı kendisine bulunacağız. Sayın Muhtarım, diye hitap edeceğiz. Krallık kimde olacak. Şuana kadar bizdeydi ama bundan sonra bakalım kimde olacak.” diye konuştu.

"Gelin geldiği köye muhtar oldu "
Muhtar olma sürecini anlatan Gülizar Demirpolat, “Eşimin Harput’ta güzel hizmetleri oldu. Gördükçe bizde heveslendik. Köye gidiyorduk ve birçok eksiklikler var. Kadınlarla bir toplantı yaptık. Onlar teklif etti. Hoşumuza gitti ve gayretlendik. 2 yıldır köyümüzde hizmetlerimiz de oluyor. Köyümüzün kanalizasyon, yol, imam evi sorunu var. Çocuklara park için söz verdik. Okulumuz var atıl bir durumda şimdi orayı onarmak istiyoruz. Muhtar evi veya köy odası yapmak, tandır istiyoruz. Sokaklarımızı yıkık evlerden temizleyip, parke taşı düşünüyoruz. Kaynak suyumuzu çoğaltacağız. Birde şifalı suyumuz var onu değerlendirelim diyoruz. Seviniyoruz. İnşallah iyi olur. Eşim olur mu olmaz mı diye düşündü. Kayın pederim çok destek verdi. Gelinimin arkasındayım, dedi. Eşimde iyi olur, dedi. Devletimiz de büyük ve güçlü bir devlet. Harput’umuza her şeyi yaptırdık, inşallah köyümüze de yaptırırız. Çevremdekiler çok seviniyorlar. Özellikle köyümüzdeki kadınlar çok sevindi.” ifadelerine yer verdi.

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