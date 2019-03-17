HABER

"Bir Fatiha" için 800 kilometre pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bisikletle yola çıkan 7 arkadaş, 800 kilometre katederek Şehitler Abidesi'ne geldi - Üsküplü Sami Emin: - "Ecdadımızın ruhuna bir Fatiha için Üsküp'ten pedal çevirdik. İnşallah bu yolculuğumuz, genç nesillere Çanakkale'yi unutturmamak adına bir mesaj olur"

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan farklı Balkan ülkelerinden 7 arkadaş, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bisikletle 800 kilometre katederek Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Üsküp merkezli Ekoloji ve Dağcılık Derneği inisiyatifiyle Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden 7 arkadaş bir araya geldi.

Bisikletlerinde Türkiye, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk bayrakları asılı grup, tekbirler eşliğinde Üsküp'ten Çanakkale'ye doğru yola çıktı. 800 kilometre pedal çeviren 7 arkadaş, İstanbul'dan katılan Orka Bisiklet Kulübü üyesi 9 kişiyle Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Burada dua eden grup, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Üsküplü Sami Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir yolculuğu geride bıraktıklarını söyledi.

Emin, "Ecdadımızın ruhuna bir Fatiha için Üsküp'ten pedal çevirdik. Çok huzurlu bir yolculuktu. İnşallah bu yolculuğumuz hayırlara vesile olur, genç nesillere Çanakkale'yi unutturmamak adına bir mesaj olur. Çanakkale ruhu umarım hep yaşatılır." diye konuştu.

Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi
Kadıköy'de tıp bayramı yürüyüşüKadıköy'de tıp bayramı yürüyüşü
Bingöl-Karlıova karayolunda heyelanBingöl-Karlıova karayolunda heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balkanlar bisiklet Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Canlı yayında duyurdu: 8 bin personel alınacak

Canlı yayında duyurdu: 8 bin personel alınacak

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.