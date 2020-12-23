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  4. 'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diyen Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diyen Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

23.12.2020 07:59 | Son Güncelleme:
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'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diyen Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde TRT'de "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" kullandığı ifadelerle gündem olan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Köse, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde özel yayın gerçekleştiren TRT'de konuk olduğu programda, FETÖ benzeri yapılanmalara ilişkin çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Prof. Dr. Ali Köse, "Benim bu konudaki kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklindedir. Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem" demişti.

GÖREVİ İSMAİL SAFA'YA BIRAKTI

Kullandığı ifadeler nedeniyle gündem olan Prof. Dr Köse'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, fakültede dün itibariyle dekanlık koltuğunun da değiştiği öğrenildi. Köse yerini, fakültenin bir diğer hocası Prof. Dr. İsmail Safa’ya bıraktı.

Köse Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “YENİ DEKANIMIZ Marmara İlahiyat'ın yeni dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün kardeşimdir. Yıllardır beraber çalıştığımız İsmail Safa hocamızın başarılı olacağına inancım tamdır. Bundan böyle şahsıma tevdi edeceği her türlü görev vazifemdir. Ne mutlu Marmara İlahiyatlıyım diyene” ifadelerini paylaştı.

alı kose


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