İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki okulların bahçelerinde eş zamanlı olarak "Bir Fidan Bin İstanbul" etkinliği düzenledi.

Program kapsamında Çatalca'nın Çanakça köyünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, buradaki konuşmasında, "Bir Fidan Bin İstanbul" etkinliğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Özil, "Sayın Bakanımızın da işaretleriyle bu yıl fidan dikimi noktasında öğrencilerimizle birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. Şu anda il genelinde bu etkinlik gerçekleşiyor ama en büyük ve geniş kapsamlı olanı Çatalca ilçemizde gerçekleşmekte." dedi.

Geçen yıl da fidan dikimini Çatalca'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özil, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Öğrenci sayısı kadar fidan"

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel de Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği, Türkiye'nin her yerinde öğrenci sayısı kadar fidanın toprakla buluşturulması etkinliğinin son derece anlamlı ve güzel olduğunu belirtti.