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"Bir Fidan Bin İstanbul" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlediği etkinlik kapsamında, Çatalca'nın Çanakça köyünde fidan dikildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki okulların bahçelerinde eş zamanlı olarak "Bir Fidan Bin İstanbul" etkinliği düzenledi.

Program kapsamında Çatalca'nın Çanakça köyünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, buradaki konuşmasında, "Bir Fidan Bin İstanbul" etkinliğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Özil, "Sayın Bakanımızın da işaretleriyle bu yıl fidan dikimi noktasında öğrencilerimizle birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. Şu anda il genelinde bu etkinlik gerçekleşiyor ama en büyük ve geniş kapsamlı olanı Çatalca ilçemizde gerçekleşmekte." dedi.

Geçen yıl da fidan dikimini Çatalca'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özil, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Öğrenci sayısı kadar fidan"

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel de Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği, Türkiye'nin her yerinde öğrenci sayısı kadar fidanın toprakla buluşturulması etkinliğinin son derece anlamlı ve güzel olduğunu belirtti.

Çocukların okullarda büyüyüp serpilirken, fidanların da dikildiği yerlerde serpilip büyüyeceğini ifade eden Becel, "Aynı zamanda bizim de daha sağlıklı, iyi bir gelecekte bir arada olmamız için vesile olacak. Bu etkinliğin maksadı sadece ağaç dikmek değil, ağaçları koruma fikrinin de çocuklara, gençlere aşılanması." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin ise İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bütün ilçelerde farklı etkinliklerle zamana yayılarak 3 milyon fidan dikilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin de katılımıyla fidan dikildi.

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