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  4. Bir garip hırsızlık: Taşıyamayınca binerek uzaklaştı! O anlar kamerada

Bir garip hırsızlık: Taşıyamayınca binerek uzaklaştı! O anlar kamerada

23.06.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği akülü çocuk aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Sivas'ta bir evin önündeki akülü çocuk arabasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmetpaşa Mahallesi'nde H.Y. evlerinin önünde çocuğuna ait akülü çocuk arabasının çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını A.Ç'nin (25) gerçekleştirdiğini tespit etti.

YOL KENARINDA BULUNDU

Çevrede inceleme yapan polisler çalınan akülü çocuk arabasını yol üzerinde buldu. Çalınan akülü çocuk arabası sahibine teslim edilirken A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada hırsızlık olayı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtta, şüphelinin çaldığı akülü çocuk arabasını bir süre iteklemesi daha sonra ise araca binerek olay yerinden uzaklaşması görülüyor. (AA)

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Sivas
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