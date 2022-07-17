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Bir garip olay... Çakmak bomba gibi patladı! Yaralılar var

17.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otomobilin içinde sigara yakmak için kullanılan çakmak bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Bir garip olay... Çakmak bomba gibi patladı! Yaralılar var

Ordu’da otomobilin içinde sigara yakılmak istenirken çakmağın bomba gibi patlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldikleri öğrenilen Caner Şimşek (20) ile dayısının oğlu Berkan Uygun (21) otomobille gezdikten sonra park ettikleri araçta oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada Caner Şimşek sigarasını yakmak için çakmağı çaktığı sırada çakmak bir anda bomba gibi patladı.

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HASTANELİK OLDULAR

Aracın içinde alevler içinde kalan Caner Şimşek ile Berkan Uygun çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldular. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar hastanenin yanık tedavi merkezinde tedavi altına alındılar. Caner Şimşek’in alevler içinde kaldığı sırada Berkan Uygun’un da kurtarmak isterken kollarından ve yüzünden yanarak yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çakmak
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