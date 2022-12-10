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Bir garip olay! Elazığ'da otomobil trene çarptı

10.12.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Bir otomobil trene çarptı. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Bir garip olay! Elazığ'da otomobil trene çarptı

Elazığ'dan Malatya'ya yük götüren trene otomobil çarparken kazada yaralanan olmadı.

Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan tren raylarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ç. idaresindeki otomobil hemzemin geçitten geçen Elazığ'dan Malatya'ya yük götüren trene çarptı.

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Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı fark eden makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. (İHA)

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trafik kazası Elazığ

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