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  4. Bir garip olay! Metrelerce yükseklikte mahsur kaldı: 1 saatte kurtarıldı

Bir garip olay! Metrelerce yükseklikte mahsur kaldı: 1 saatte kurtarıldı

06.11.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İnşaatta çalışan vinç operatörü, çıktığı vincin üzerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vinç operatörünü 1 saat sonra merdiven ile bulunduğu yerden alarak kurtardı.

Bir garip olay! Metrelerce yükseklikte mahsur kaldı: 1 saatte kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bozulan vincin tepesinde mahsur kalan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir inşaatta çalışan vinç operatörü Veli İ., vincin tepesine çıktı. Veli İ. havaya kalkan vincin üstünde mahsur kaldı.

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1 SAAT SONRA KURTARILDI

Vincin bozulduğunu gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Veli İ., 1 saat sonra merdiven ile bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı. Veli İ., sağlık kontrolü için sağlık ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu vinç

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