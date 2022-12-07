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  4. Bir garip olay! Metrelerce yükseklikten pazar yerine düştü

Bir garip olay! Metrelerce yükseklikten pazar yerine düştü

07.12.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tosya ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkıp metrelerce yükseklikten pazar yerine düştü. 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bir garip olay! Metrelerce yükseklikten pazar yerine düştü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sebze pazarına düşmesi sonucu keydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi pirinç pazarı mevkiinde seyir halinde olan E.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün cep telefonuna bakarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık metrelerce yükseklikten ilçe sebze pazarının içine düştü.

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Düşme esnasında ağaçlara çarparak ilerleyen otomobil son olarak sebze pazarının etrafını çevreleyen beton duvara çarparak ters döndü.

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2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü E.K ve bir yolcu hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve kurtarıcı yardımıyla kaldırılan otoparka çekildi. Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. (İHA)

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trafik kazası Kastamonu

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