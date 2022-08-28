Bir garip olay! 'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, ifadesi şaşkına çevirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, plaka kısmında 'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında sevgilisi Mehmet Ç. ile tartışan Hatice K., bıçakla yaralandı. Hatice K., kendi kendisini bıçakladığı söylerken, Mehmet Ç. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir birlikte oldukları belirtilen Hatice K. ve Mehmet Ç., sokak ortasında tartıştı. Bu sırada Hatice K., plaka kısmında 'Mutluyuz' yazılı, kendilerine ait otomobile vurmaya başladı. Daha sonra yere düşen Hatice K.'nin yaralandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ SEVGİLİSİ YAPTI

Hatice K.'ye ilk müdahaleyi, başında duran Mehmet Ç. yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice K., kendi kendisini bıçakladığını söyledi. Bıçak ise olay yerinde bulundu.

Polislerin gözaltına aldığı Mehmet Ç. ise "Ben bıçaklamadım. Arabaya vurmaya başladı, çantasını attı. Etrafta millet de vardı, gördü. Tartışıyorduk, o sırada düştü. Kesinlikle ben yapmadım, kendisi de biliyor" dedi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

