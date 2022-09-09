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Bir garip olay: Parasını alamayan müteahhit okula kilit vurdu!

09.09.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ilginç bir olay yaşandı. Bir okulun yapımını üstlenen müteahhit, iddiaya göre Valiliğe bağlı Özel İl İdaresinden parasını alamadığı gerekçesiyle kapıyı kilitledi. Pazartesi günü açılması planlanan okulda yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bir garip olay: Parasını alamayan müteahhit okula kilit vurdu!

Karabük'te okulun yapımını üstlenen müteahhit, Valiliğe bağlı Özel İl İdaresinden parasını alamadığını iddia ederek kapıları kilitleyip eşyaların içeriye taşınmasına izin vermedi.

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Karabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’nun yapımında sona gelindi. 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi için pazartesi kapılarını açacak olan okulun bahçesine getirilen malzemelerini içeriye taşımak isteyen öğretmenler kapıların kilitli olduğunu fark etti.

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Kapıların açılması için işçilerden yardım isteyen öğretmenlere kararın müteahhit tarafından verildiği iletildi. İddiaya göre Valiliğe bağlı Özel İl İdareden müteahhidin parasını alamadığı gerekçesiyle kapıyı kilitlediği ve malzemeleri içeriye aldırmadığı öğrenildi.

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Pazartesi günü açılması planlanan okulda yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için görüşmelerin devam ettiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük okul
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