Bir garip olay: Trafikten kaçmak için öyle bir şey yaptı ki!

Beyoğlu Karaköy'de tramvay yoluna giren cip, lastikleri patlayınca raylarda asılı kaldı. Tramvay seferlerinin durmasına neden olan sürücü, işlem yapıldığı sırada arkasını dönüp tramvay yolunda yürüyünce polisler tarafından tekrar aracın yanına getirildi. Araca geri binen sürücünün simit yiyerek işlemleri takip etmesi dikkat çekti.

Olay, saat 17.25 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T isimli sürücü lüks ciple Karaköy'den Eminönü istikametine seyir halindeyken tramvay yoluna girerek ilerlemeye çalıştı. Tramvay yolunda rayların yükseldiği noktada lastikleri patlayan araç raylarda asılı kaldı.

Aracıyla raylarda asılı kalan D.T ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın kaldırılması için çalışma başlattı. Yaşanan ilginç olay nedeniyle iki yönlü olarak tramvay seferleri durduruldu.

SÜRÜCÜ ÇALIŞMALARI ARACA BİNİP SİMİT YİYEREK İZLEDİ

Polis ekipleri aracın kaldırılması için çalışma yaptığı sırada sürücü D.T tramvay yolunda Eminönü istikametine doğru yürümeye başladı. Bu sırada arkasından giden polis ekipleri, şahsı yakalayarak tekrar aracın bulunduğu bölgeye getirdi. Araca binen D.T'nin polis ekiplerinin çalışmalarını araçta simit yiyerek izlemesi dikkat çekti.

SÜRÜCÜYE ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE TESTİ YAPILDI

Polis ekipleri, sürücü D.T'ye alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı madde testi de yaptı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından lastikleri patlayan araç, olay yerinden kaldırıldı. Çalışmaların ardından belediye ekipleri aracın raylarda vermiş olduğu zararı düzeltmek ve seferleri başlatmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. (İHA)