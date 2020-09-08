Bir Gazetecinin Dizi Eleştirisinden Gözaltına Alınmasına Tepki

TRT’de son dönemlerde yayınlanan ve Osmanlı dönemini anlatan dizileri eleştiren Gazeteci Oktay Candemir, gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hem Candemir’in avukatlarını hem gazeteci örgütlerini şaşırttı.

Sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi Osmanlı dönemini anlatan dizileri esprili bir dille eleştiren, Van’da görev yapan gazeteci Oktay Candemir, dün gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan Candemir, daha sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren Candemir’in avukatı Deniz Yıldız, soruşturmanın keyfi olduğunu söyledi. Yıldız “TCK 130/1 maddesiyle soruşturma başlatılmış, ölen kişinin hatırasına hakaret edildiği isnat edilerek. Ancak TCK 130/1 de geçtiği üzere koşullar yerine getirilmeden keyfi bir soruşturma ve haksız bir yakalama söz konusu, Cumhuriyet Savcısı kolluk kuvvetinde alınan ifade sonrası, Sulh Ceza Mahkemesi’ne adli kontrol talebiyle sevk etti, mahkeme savcının talebi doğrultusunda, haftada bir gün imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi. Trajikomik bir soruşturmaya daha tanık olduk bugün. Aslında bu şaşırdığımız bir durum değil nitekim meslek hayatıma başladığımdan beri düşman ceza hukuku yargılamalarına tanık oldum. Her ne kadar yürürlükte olmasa da fiiliyatta mağdur kaldığımız bir yargılama şekli, ‘Düşman ceza hukuku’nun uluslararası mekanizmalarda bir karşılığı yoktur. Savunma hakkı, yargının bağımsızlığı, şüpheden sanık yararlanır ilkesi, delillerin yasallığı vs gibi ilkeler askıya alınabilir ve hukuk devleti ilkesini temelden sarsacak bir uygulamadır. Mizahi bir tweet paylaşımıyla gelinen nokta abesle iştigaldir. Sürecin takipçisi olarak yasal süre için de itirazlarımızda bulunup yerel mahkemeden çıkacak kararı bekleyeceğiz” dedi.