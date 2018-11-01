Makedonya Gazeteciler Derneği (ZNM) Başkanı Naser Selmani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bir gazetecinin öldürülmesi hakikati öldürme girişimidir. Bu olmamalı." dedi.

Selmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın barbarca öldürülmesinin başta Makedonya olmak üzere tüm dünyadaki gazetecileri derinden sarstığını, bu olayın tüm insanlığın vicdanını uyandırması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilere ve basın özgürlüğüne karşı bu tarz vahşetlerin kesinlikle kabul edilemeyeceği ve kınanması gerektiğini söyleyen Selmani, "Medeni ve barışçıl dünya bu canavarca cinayeti unutmamalı. Bu olay tamamen aydınlatılmalı ve sorumlular cezalandırılmalı." dedi.

Suudi Arabistanlı yetkililerin cinayeti örtbas etme girişimleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Selmani, "Bir gazetecinin öldürülmesi hakikati öldürme girişimidir. Bu olmamalı. Şeriat hukukunun yürürlükte olduğu bir ülkede, insan hayatının keyfi sonlandırılması son derece sorumsuzca. Bu, Kuran-ı Kerim'in değerlerine aykırı olduğundan tüm Müslümanların duygularını incitiyor." ifadesini kullandı.

Selmani, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorumluların cezalandırılması noktasında Türkiye'yi ve ilgili kurumlarını desteklediklerini sözlerine ekledi.

