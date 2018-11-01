HABER

"Bir gazetecinin öldürülmesi hakikati öldürme girişimidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

Makedonya Gazeteciler Derneği Başkanı Naser Selmani: - "(Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi) Bir gazetecinin öldürülmesi hakikati öldürme girişimidir. Bu olmamalı. Şeriat hukukunun yürürlükte olduğu bir ülkede, insan hayatının keyfi sonlandırılması son derece sorumsuzca. Bu, Kuran-ı Kerim'in değerlerine aykırı olduğundan tüm Müslümanların duygularını incitiyor"

Makedonya Gazeteciler Derneği (ZNM) Başkanı Naser Selmani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bir gazetecinin öldürülmesi hakikati öldürme girişimidir. Bu olmamalı." dedi.

Selmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın barbarca öldürülmesinin başta Makedonya olmak üzere tüm dünyadaki gazetecileri derinden sarstığını, bu olayın tüm insanlığın vicdanını uyandırması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilere ve basın özgürlüğüne karşı bu tarz vahşetlerin kesinlikle kabul edilemeyeceği ve kınanması gerektiğini söyleyen Selmani, "Medeni ve barışçıl dünya bu canavarca cinayeti unutmamalı. Bu olay tamamen aydınlatılmalı ve sorumlular cezalandırılmalı." dedi.

Suudi Arabistanlı yetkililerin cinayeti örtbas etme girişimleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Selmani, "Bir gazetecinin öldürülmesi hakikati öldürme girişimidir. Bu olmamalı. Şeriat hukukunun yürürlükte olduğu bir ülkede, insan hayatının keyfi sonlandırılması son derece sorumsuzca. Bu, Kuran-ı Kerim'in değerlerine aykırı olduğundan tüm Müslümanların duygularını incitiyor." ifadesini kullandı.

Selmani, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorumluların cezalandırılması noktasında Türkiye'yi ve ilgili kurumlarını desteklediklerini sözlerine ekledi.

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisinden Denktaş ile Küçük'ün kabrine ziyaretTürkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisinden Denktaş ile Küçük'ün kabrine ziyaret
Bakan Pekcan'dan demir çelik ihracatçılarına müjdeBakan Pekcan'dan demir çelik ihracatçılarına müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Makedonya Makedonya Gazeteciler Derneği Suudi Arabistan Türkiye Üsküp Washington Post

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.