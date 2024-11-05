Bir Gece Masalı'nda şaşırtan veda! O kadın oyuncu diziden ayrılıyor!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden bir tanesi. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın hikâyesinin anlatıldığı dizi her hafta gündeme gelmeyi başarıyor. Başrol oyuncularının arasındaki yaş farkı projenin başında ve devamında sık sık eleştirilere neden olmuştu. 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı ve 33 yaşındaki Burak Deniz'in partner olması tepki çekmişti.

BİR OYUNCU DAHA AYRILIYOR!

Sevilen diziye yeni isimlerin girmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta dizide Sıla’nın babası Mustafa’ya hayat veren Hakan Gerçek ekipten ayrılmıştı. Şimdi ise Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sıla’yı canlandıran Ecem Çalhan da senaryodaki hikâyesi bittiği için “Bir Gece Masalı”na veda ediyor.

ECEM ÇALHAN KİMDİR?

1996 yılında İzmir'de doğan Ecem Çalhan, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra şan ve dans eğitimleri de alan Ecem Çalhan, 5-6 senedir şarkı sözü yazmaktadır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Evlilik Hakkında Her Şey, Tozluyaka, Yüzyıllık Mucize gibi yapımlarda yer aldı.