Bir gecede 3 dükkan soydu kameraya ‘sus’ işareti yaptı

Zonguldak’ta bir gecede girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., esnafları canından bezdirdi.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İç giyim mağazası, kadın kuaförü ve elektrik dükkanında meydana geldi. İlk olarak İç giyim mağazası ve kadın kuaförüne giren hırsız eski radyo ve bir miktar para alarak çıktı. Ardından aynı sokak üzerinde bulunan elektrikçiye giren hırsız radyo pili ve bir miktar para çaldı. Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsız polis ihbar edildi. İhbar üzerine gelen polis, şüphelinin caddede sık sık hırsızlık yapan Eşref B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan Eşref B., akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı için işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına ‘sus’ yaptı

İsminin Eşref B., olduğu öğrenilen şüpheli hırsızlık yaparken elektrikçide bulunan güvenlik kamerasına yakalandı. Eşref B., elektrikçi dükkanında tezgahın üzerine çıkarak elini ağzına götürerek ’sus’ işareti yaptı. İş yeri çalışanlarından Hakan Çelik, polisin araması sonucu olaydan haberdar olduğunu anlatarak, "Dün gece evdeyken polis arayarak iş yerinize hırsız girdi diye haber verdi. İş yerine geldiğimizde hırsız içerideydi. Hırsız, polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de birçok kez iş yerlerine girdiğini duymuştum. Her yıl aynı cadde üzerinde bu tür suçları işliyor. Artık bıktık ondan. Daha önce akıl hastanesindeymiş. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar hırsızlık yapmaya başladı. Polisler dahi illallah etmiş kendisinden. Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimizde gülünecek bir durum vardı. Kasadan 700 lira civarında para almış" dedi.