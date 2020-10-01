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Bir gecede 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

Samsun’da bir gecede 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir gecede 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

Samsun’da bir gecede 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı evden bir gecede hırsızlık meydana geldi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili i.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.B’nin evinde yapılan aramada 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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