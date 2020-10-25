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Bir gecede 8 motosiklet birden çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir gecede 8 motosiklet çalındı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir gecede 8 motosiklet çalındı. 4 hırsızın bir motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Şuhut ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Pazar ve Altıgöz mahallelerine dadanan hırsızlar, 8 farklı adresten motosiklet çalarak kayıplara karıştı. 4 kişinin iki grup halinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Motosiklet sahipleri yaşanan hırsızlık olayının ardından polise giderek şikayetçi oldular. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin gittikleri bir adresten park halindeki motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin çevrede gözcülük yaparken, diğerinin motosikleti iterek çalması ve ardından çalıştırarak gözden kaybolması yer alıyor.

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