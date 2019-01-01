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Bir gecede iki kez ceza yazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 05:07 | Son Güncelleme

Karabük'te yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik uygulamasında alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir gecede iki ayrı uygulamaya girerek, ceza aldı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde yapılan uygulamada alkollü olduğu iddia edilen ve iki ayrı uygulamaya giren sürücüye iki kez ceza kesildi.

KARDEMİR Kavşağı'nda ekipler tarafından Safranbolu'dan Karabük istikameti ile Karabük'ten Safranbolu istikametine iki ayrı uygulama noktası oluşturuldu.

Safranbolu'dan Karabük istikametine yapılan uygulamada durdurulan sürücü K.S'ye testin ardından, alkollü olduğu iddiasıyla işlem yapıldı.

Otomobil ehliyetli ve alkolsüz bir kişiye teslim edilirken, karakola götürülen sürücü K.S, ifadesinin ardından aracını geri alarak, bu kez de Karabük'ten Safranbolu istikametine gerçekleştirilen uygulamaya takıldı.

Yapılan alkol kontrolünden sonra sürücü K.S'ye alkollü olduğu gerekçesiyle ikinci kez işlem yapılmak istenirken, sürücü yarım saat önce karşı şeritteki uygulamaya girdiğini ve ceza aldığını belirtti.

Asgari ücretle çalıştığını ve cezayı ödeyemeyeceğini ifade eden sürücü, uzun süre ceza almamak için çabaladı.

Trafik ekipleri tarafından sürücüye ceza işlemi uygulanırken, otomobil, çekiciyle otoparka gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik cezası Uygulama yeni yıl

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