Bir gecede kâbusu yaşattılar! Alkol ve sigara hırsızları yakalandı

Büyükada’da 20 Aralık Pazartesi günü yaşanan olayda, aynı gecede 4 farklı dükkana giren 3 şahıs, toplamda 30 şişe farklı çeşitlerde alkol ürünü, 50 karton sigara ve 350 TL nakit para çaldı.

RESTORANDA YAKALANDILAR

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu R.N. (20), A.G. (21), A.M. (20) isimli 3 şüpheli şahsın olayların failleri olduğu anlaşıldı. Şahıslar Gaziosmanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir restoranda çalınan eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahısların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)





