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Bir gecede tüm birikimleri kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

Bartın’da çıkan yangın sonucu evleri küle dönen aile tek odada yaşam mücadelesi veriyor.

Bir gecede tüm birikimleri kül oldu

Bartın’da çıkan yangın sonucu evleri küle dönen aile tek odada yaşam mücadelesi veriyor. 3 çocuklu ailenin tek dileği ise evlerini onarıp yeniden kendi yuvalarına kavuşmak.
Bartın merkeze bağlı Çamlık Köyünde yaşayan Koçoğlu ailesi evlerinin alevlere teslim olduğu ve tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının ardından zor günler yaşıyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında Koçoğlu ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın bir anda tüm evi sararken itfaiye ekipleriyle birlikte köylülerin de müdahalesine rağmen ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı anda evde kimsenin olmayışı ise büyük bir felaketin önüne geçti. Evden geriye moloz yığınları kalırken Koçoğlu ailesi evsiz kaldı. Yangının ardından bir akrabalarına sığınan ve tek odada 5 kişilik yaşam mücadelesi vermek zorunda kalan Koçoğlu ailesi bir an evvel evlerini yeniden onarıp eskisi gibi mutlu mesut yaşamak istiyor.
"Evimizdeki her şey yandı"
Belindeki fıtıklar nedeniyle ağır işlerde çalışamadığını belirten 33 yaşındaki Baba Feray Koçoğlu evlerinin yanarak kül olduğu felaketi Nisan ayında yaşadıklarını söylerken, “Komşuya misafirliğe gitmiştik. O sırada evimizin yandığını duyduk. Koşa koşa geldik ama alevler evin her yerini sarmıştı. Ne kadar müdahale etmeye çalışsakta başarılı olamadık. İtfaiye geldiğinde de zaten yapacak çok bir şey kalmamıştı. Evimizdeki her şey yandı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Çocuklarımızın kıyafetlerini dahi kurtaramadık. Çocuklarımın ikisi okuyor. Biri ortaokula biri de ilkokula gidiyor. Şu anda halamın evinin ikinci katında bir odada yaşıyoruz. 3 çocuk, eşim ve ben yani 5 kişi bir odada yaşamak zorundayız. Çocuklarım ders çalışmakta dahi zorlanıyor. Ben daha önce inşaatlarda çalışıyordum ama bugüne kadar hep ağır işlerde çalışmaktan dolayı belimde fıtık oluştu ve artık ağır işlerde çalışamaz oldum. Son olarak mevsimlik defne işinde çalışarak evime baktım. Yangından sonra hepten dağıldım. Psikolojim de, moralim de alt üst oldu.” dedi.
"Yardıma ihtiyacımız var"
Yangının ardından Valilik ve ilgili kurumlara yardım için başvuruda bulunduklarını da ifade eden Baba Koçoğlu, “AFAD ve Yardımeli Derneğinden yardım aldık. Çocuklarımızın kıyafeti bile kalmamıştı, hepsi yanmıştı. Bu yardımlarla ilk yaralarımızı sardık ve acil ihtiyaçlarımızı karşıladık. Sağ olsun komşularımızda ellerinden geldiğince yardımcı oldular ama asıl isteğimiz ve ihtiyacımız evimizi onarmak. Evimizin en azından iki odasını onarabilirsek başımızı sokabileceğimiz bir yuvamız olmuş olacak. Şu an evin tapusu benim üzerimde olmadığı için devlet bu konuda yardım yapamıyor. Bizim duyarlı vatandaşlardan beklentimiz evimizi onarmak üzere ihtiyacımız olan inşaat malzemeleri. Çocuklarıma barınacak bir yer oluşturduktan sonra ben zaten bir şekilde çalışıp evlatlarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Şu anki gücüm yeni bir ev yapmaya yetmiyor. Yanan evimizi onarmak ve bir an önce evlatlarımı yuvalarında uyutup içinde yardıma ihtiyacım var. Bu konuda hayırsever ve yardımsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.” diye konuştu.

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