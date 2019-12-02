'Bir gönül, bir karanfil' projesiyle engellilere destek oldular

Yasin KIRAS/ZARA (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Zara ilçesinde, 'Bir gönül, bir karanfil' projesi kasamında bir araya gelen esnaf, öğrenci ve kamu görevlileri, rehabilitasyon merkezindeki engelli öğrencilere eğitim araçları hediye etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olan Özlem Sayın, kurduğu ekip ile 'Bir gönül, bir karanfil' projesini hayata geçirdi. Gönüllülük esasıyla kurulan ekip, esnafla bir araya gelerek, ilçedeki rehabilitasyon merkezi için kolları sıvadı. Proje, zamanla sosyal sorumluluğa dönüştü. İlçedeki kurum müdürleri ve öğrencilerin de detek verdiği ekip, engelli öğrenciler için 38 parça eğitim malzemesi alarak, Zara Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hediye etti. Proje hakkında dağıtılan afişler de dükkanlara asıldı.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Proje Koordinatörü Özlem Sayın, "Projemizin ismi 'Bir gönül bir karanfil' . Tamamen gönüllü oluşturduğumuz bir proje. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istedik, engelli kardeşlerimize yönelik bir proje ekibi oluşturduk. Ailelerimize 'Biz de sizin yanınızdayız. Sadece bir gün değil, her zaman birlikteyiz' mesajı vermek amacıyla farkındalık kalemleri dağıttık. Dikkatimizi çeken en önemli detay ise küçük bir çocuğun gelip 'ben de bu projede yer almak istiyorum' diyerek, bize dahil olmasıydı. Esnafımız, kurum müdürleri, daire amirlerimiz, üniversite öğrencilerimiz bu projemize dahil oldu. Ailelerimiz bu projeden çok memnun. Bu çocuklarımız özel çocuklar, lütfen sahip çıkalım" dedi.