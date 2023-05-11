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  4. Bir gören bir daha baktı! Ne olduğunu anlayamadılar... OnlyFans fenomeni Yaela Vonk sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı

Bir gören bir daha baktı! Ne olduğunu anlayamadılar... OnlyFans fenomeni Yaela Vonk sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı

11.05.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir balerin olan ve şimdilerde yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ile videolarını satarak fenomen haline gelen fenomen Yaela Vok yine limitleri zorladı. Fenomen isim İspanya’nın Valensiya şehrinde sokak ortasında eteğini kaldırarak iç çamaşırını sürücülere gösterdiği bir paylaşım yaptı.

Bir gören bir daha baktı! Ne olduğunu anlayamadılar... OnlyFans fenomeni Yaela Vonk sokak ortasında bir anda eteğini kaldırdı

Sosyal medya fenomeni Yaela Vonk geçtiğimiz aylarda sokak ortasında yaptığı esneklik gösterileri sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran paylaşımlarıyla gündem yaratan Vonk bu kez İspanya sokaklarını alev alev yaptı. İspanya’nın Valensiya şehrinde karşıdan karşıya geçtiği sırada Vonk, kırmızı ışıkta duran arabaların önünde geçerek eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi.

SOSYAL MEDAYDA GÜNDEM YARATTI

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Instagram hesabında bulunan 88 bin takipçisiyle paylaştığı ilginç anlara Vonk, “Bir dahaki sefere uslu durayım mı?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Vonk binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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