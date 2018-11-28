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Bir gözü kör oldu, şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

MERSİN'de tartıştıktan sonra dövdükleri kişinin sağ gözünü kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bir gözü kör oldu, şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de tartıştıktan sonra dövdükleri kişinin sağ gözünü kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
7 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir barın önünde meydana gelen olayda, yolda yürüyen M.Y., yanından süratle geçen araçtakilere tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen 3 kişi, M.Y.'ye bıçak ve kemerle saldırıp, olay yerinden kaçtı. Aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan ve çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen M.Y.'nin sağ gözü görme yetisini kaybetti.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ö.K., M.U.D. ve Ö.E.'yi Erdemli ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Bir gözü kör oldu, şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı

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