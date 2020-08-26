Bir grup akademisyenden dikkat çeken açıklama: 'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor'

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre; bir grup akademisyen ABD ve İngiltere’de 2 metre olarak uygulanan sosyal mesafenin farklı ortamlar için farklı boyutlarda olması gerektiğini hatta 2 metrelik sosyal mesafe kuralının 'modası geçmiş bilime dayandığını' iddia ettiler.

Sosyal mesafeye tek boyutlu bir yaklaşım yerine, farklı ortamlarda farklı mesafe kuralları için "derecelendirilmiş öneriler" olması gerektiğini savundular. Yayınladıkları makaleyle dikkatleri üzerine çeken akademisyenler, sosyal mesafenin yüksek riskli ortamlardaki insanlar için daha fazla koruma ve düşük riskli ortamlardaki insanlar için daha fazla özgürlük sağlayacağını söyledi. Ayrıca "potansiyel olarak sosyal ve ekonomik yaşamın bazı yönlerinde normalliğe dönüşü mümkün kılacağını" da sözlerine eklediler.

SOSYAL MESAFE NEDİR?

İki metrelik güvenli sosyal mesafe kavramı ilk olarak 1897 yılında bir grup araştırmacının yazdığı makalede ortaya çıktı. 1940’lı yıllarda yapılan araştırmalarda ise sosyal mesafeyle ilgili yapılan çalışmaların doğruluğunu destekleyen sonuçlar ortaya çıkmıştı. Koronavirüs pandemisi ile birlikte iki metrelik sosyal mesafe kuralı yeniden hayatımıza girdi. Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yapılan yeni araştırmalarda virüs taşıyan kişinin hapşırması veya öksürmesiyle ortaya çıkan damlacıkların 8 metreye kadar yayılabileceğimi ortaya çıkardı.

