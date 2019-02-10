Bir grup CHP'linin Ankara'ya yürüyüşü

"Başta Siverek'teki aday... Daha önce halkı tehdit edip sonrasında bizim partimizden aday gösterilmesi, bizim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Maltepe'de Parti Meclisinden oy alamamış, MYK'dan oy alamamış, Maltepe örgütünden oy alamamış bir kişinin dolaylı yollardan bize dayatılmasını kabul edemiyoruz.

Otlu, aday belirleme kriterlerine değinerek, şöyle devam etti:

Türkiye'de toplumun, siyaset kurumuna karşı güvenini kaybettiğini ve bu yüzden oy vermemeyi düşündüğünü iddia eden Otlu, bunun temel sebebinin yanlış aday tercihlerinin olduğunu savundu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, CHP'nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün önce "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganıyla Maltepe'den çıkış yaptıklarını söyledi.

KOCAELİ (AA) - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden CHP'nin Maltepe Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından yönetim kurulunun istifa kararı aldığı CHP Maltepe İlçe Teşkilatına üye bir grup, Ankara'ya yürüyüşüne devam ediyor.

Maalesef büyük inşaat şirketleri siyasi partilere aday dayatıyor ve belki de bunun en az olduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir ama Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyet kuran, demokrasiyi gerçekleştiren Atatürk'ün partisidir. CHP örgütü 'otur' denildiği zaman oturacak, 'sus' denildiği zaman susacak bir parti değildir."

CHP'de "siyaset kurumunun çürümemesi" için partililer olarak ses çıkardıklarını, karşı durduklarını ve tavır koyduklarını dile getiren Otlu, "Parti yönetimimizden bir an önce bu yanlışların düzeltilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, Ankara'ya doğru yürüyüşünü sürdürdü.

