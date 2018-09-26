Bir grup Çinli gazeteci İ.B.B.'nin davetlisi olarak İstanbul'a geldi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen basın mensuplarını ve sosyal medya fenomenlerini misafir etti. Programa Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir grup gazeteci ve sosyal medya fenomeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal tarafından İstanbul'a davet edildi. 5 gün İstanbul'da kalacak olan Çinli misafirlere İstanbul'un tarihi mekanları tanıtılacak. Program kapsamında Çinli misafirler ile İ.B.B. Başkanı Uysal, Sultanahmet'te akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal; "Bu sene Çin'de "Türkiye turizm yılı" olarak ilan edildi. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyemiz de Çin'de fuara katıldı. Bu faaliyetlerin devamı olarak Çin'den bir grup gazeteci ve sosyal medya çalışanını İstanbul'a davet ettik. 5 gün misafir olacaklar. İnşallah güzel bir İstanbul programı geçirirler" dedi.

Uysal'dan sonra söz alan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise şunları söyledi:

Hem Türk tarafı hem Çin tarafı olarak böyle bir organizasyon yaptık. Bu sadece iki ülkenin ilişkileri için değil, aynı zamanda "bir kuşak bir yol" projemiz var. Türkiye ve Çin arasındaki işbirliğinden somut meyveler alındı. Özellikle Çin ve Türkiye arasında turizm sektöründeki işbirliği daha parlak bir sonuç almıştır. Bu yıl Çin Kültür ve Turizm Bakanı burayı ziyaret etti. Bu yılın ilk yedi ayında Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıl gelen turist sayısına oranla yüzde 91 yükselmiştir. İki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle turizm sektöründe daha parlak olacağına inanıyorum.

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