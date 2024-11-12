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Bir gün arayla iki ayrı skandal! Önce 12 ardından 13 yaşındaki küçük kız doğum yaptı... 'Her şey gözlerimin önünde yaşandı'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.11.2024 10:29
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Ceyhan Devlet Hastanesi'nde bir gün arayla peş peşe skandallar yaşandı! Önce 12 yaşındaki kız ardından da 13 yaşındaki bir küçük kız doğum yaptı. İsyan ederek haberi duyuran gazeteci Murat Ağırel, "Yazacağım şeyin etkisinden çıkamadım ne yazık ki. Gözlerimin önünde yaşandı her şey." ifadelerini kullandı.

Bir gün arayla iki ayrı skandal! Önce 12 ardından 13 yaşındaki küçük kız doğum yaptı... 'Her şey gözlerimin önünde yaşandı'

Türkiye Adana'nın Ceyhan İlçesinden gelen iki iğrenç haberle sarsıldı. Cumhuriyet'teki köşesinde yaşadıklarını anlatan gazeteci Murat Ağırel, babası için refakatçi kaldığı hastanede şahit olduklarına inanamadı. Vahim olay ise iki küçük kız çocuğunun aynı hastanede doğum yapması...

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SAPIK KOMŞU YAKALANDI

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 12 yaşındaki bir kız çocuğu hastaneye yatırılıyor. Ağrısı şiddetlenince de tuvalete gidiyor ve hastane tuvaletinde doğum yapıyor. Küçük kız ne yaşadıklarının farkında ne de çocuğu istiyor. Hastane çalışanları durumu ekiplere haber verince acı gerçek ortaya çıkıyor. Anne ve babasının uzun süredir ayrı yaşadığı ve akrabalarının yanında kaldığı tespit edilen çocuk, komşularının istismarına uğramış. İstismarcı daha sonra yakalanıp gözaltına alındıktan sonra tutuklanıyor.

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"11 YAŞINDA KUZENİNE KAÇMIŞ"

İkinci gün ise 13 yaşındaki bir kız çocuğu doğuma geliyor. Yaşadıklarına inanamayan Ağırel köşesinde, "Kuzenine kaçmış 11 yaşının sonunda. Aileler rıza göstermiş imam nikâhı ile evlenmişler! Bakanlık duyar duymaz bu olaya da el koymuş. Çocuk ve bebek bakanlık himayesine alınmış. Baba ise firarda. Bakın değerli okurlar, babamın rahatsızlığı nedeniyle hastanede refakatçi kaldığım iki üç gün içinde bizzat şahit oluyorum bunlara. Yazıp Türkiye’ye duyurmak adına tüm belgelerini aldım." ifadelerini kullandı.

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Adana Ceyhan çocuk istismarı devlet hastanesi doğum
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