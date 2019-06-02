İZMİR (AA) - EMİN MENGÜARSLAN - Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonuyla sadece Türkiye değil, dünyada birçok kentteki benzeri etkinliklere ön ayak olan kadın bisikletliler, gündelik hayatlarında da bisikletli yaşam tarzından ödün vermiyor.

İzmir'de 6 yıl önce tarih öğretmeni Sema Gür öncülüğünde sosyal medya üzerinden Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne dikkati çekmek üzere örgütlenen kadınların renkli kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle trafiğe çıktıkları Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, yıllar içinde katılımcı sayısını hızla artırdı.

Türkiye'nin pek çok şehrinin yanı sıra Amsterdam, Atina, Milano ve Washington gibi dünyaca ünlü 100'ün üzerinde şehirde 22 Eylül'de gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, giderek daha fazla kadını bisiklet kullanmaya teşvik etti.

"Bir gün değil, her gün bisiklet" sloganını kullanmaya başlayan çok sayıda kadın, gündelik hayatlarında da bisikleti kullanarak farkındalığı artırmaya çalışıyor.

- Bisiklet ve özgürlük

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun kurucusu Sema Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce bu eylemi başlatırken dünyaya yayılacağı ve kadınların yaşam tarzına dönüşeceğini hayal etmediklerini söyledi.