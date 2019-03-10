AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Meclis'e seçilerek gelenlere bir şey demiyoruz ancak 'Seçildiniz geldiniz, PKK'nın sözcüsü olmayın' diyoruz. Bir gün olsun deyin ki 'Lanet örgüt, elinizdeki silahı bırakın, yavrularımıza kurşun sıkmayın.' Bunu deyin ama demiyorlar. Bir gün olsun terör örgütünü lanetlemiyorlar." dedi.

Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Söğütözü'ndeki bir otelde Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyeleriyle ile bir araya geldi.

Burada konuşan Özhaseki, terör örgütünün her kesim tarafından lanetlenmesi gerektiğine ifade etti.

"Meclis'e seçilerek gelenlere bir şey demiyoruz ancak 'Seçildiniz geldiniz, PKK'nın sözcüsü olmayın' diyoruz. Bir gün olsun deyin ki 'Lanet örgüt, elinizdeki silahı bırakın, yavrularımıza kurşun sıkmayın.' Bunu deyin ama demiyorlar. Bir gün olsun terör örgütünü lanetlemiyorlar." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ara sıra sözcüleri çıkıp papağan gibi 'Biz barıştan yanayız, iki taraf da silah bıraksın' diyor. İki taraf kim? Bizim Türkiye Cumhuriyeti ordusu silah mı bıraksın? Hangi devlete böyle bir şey söylenir, böyle saçmalık olabilir mi? Bu coğrafyada ne kadar güçlüyseniz o kadar ayaktasınız."