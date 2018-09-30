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Bir gün önce emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, dün emekli olduğu şirkete yardım için giden kişi, molozların altında kalması sonucu öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çalıştığı özel şirketten emekli olan kişi, yardım için gittiği iş yerinde molozların altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınana bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kurulu kum çakıl ocağından dün emekli olduğu öğrenilen Rahmi Kocabacak (52), yardım amacıyla eski şirketine gitti.

Moloz alanında yükleme yaptıktan sonra iş makinesinden aşağı inen Kocabacak, aracın etrafında inceleme yaptığı sırada çöken yığının altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Kocabacak, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocabacak'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Devrek

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