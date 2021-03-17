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Bir gün önce komşusu uyarmıştı, kazada yaralandı

17.03.2021 19:40 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesi liman kavşağında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi liman kavşağında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsünü kazadan bir gün önce komşusunun "dikkatli ol" şeklinde uyardığı öğrenildi.
Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi D-010 karayolu İstanbul Caddesi liman kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden liman istikametine seyir halinde olan Eren Y. idaresindeki 67 ABJ 539 plakalı Doğan markalı otomobil ile Karasu istikametinden Yeni Mahalle istikametine giden gitmekte olan Ayberk Uray idaresindeki 10 TZ 152 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Uray yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Uray, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kavşakta meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Çarpışmayalım diye gaza bastı"
Otomobil sürücüsü Eren Y., “Arkadaşı gördüm. Bir arabada arkasından çıktı. Araba hızlı geçiyordu. Arkadaşı görünce soldan kaçsın diye gaza basıp sol şeridi ona açacaktım. İlk defa başına böyle bir şey gelmiş. Heyecan yaptı, frene bastı. Kaydı, arka tarafa vurdu. Arkadaşta şu an bir şey yok” dedi.

"Bir gün önce dikkatli git, yavaş kullan diye uyardım"
Bir gün önceden motosiklet sürücüsü Ayberk Uray’ı uyardığını vurgulayan komşusu Ayhan Türkoğlu, “Büyük motor, yeni almışsın. Yavaş kullan. Dikkatli git. Kendini kola, dedim. Fakat çarşıdan gelirken de kazasına denk geldim. Üzüldüm yani” diye konuştu.

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