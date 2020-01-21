HABER
  4. Bir gün önce taşınan kiracılar parayı çaldı, kalp krizinden öldü 

Bir gün önce taşınan kiracılar parayı çaldı, kalp krizinden öldü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, Recep Gücük (87) evinde koltukta ölü bulunurken, yakınları eve hırsız girdiğinden şüphelendi.

Ayhan ACAR/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, Recep Gücük (87) evinde koltukta ölü bulunurken, yakınları eve hırsız girdiğinden şüphelendi. Bir gün önce alt kata kiracı olarak taşınan kişilerin Gücük’ün evinden 14 bin 500 TL’yi çaldığı belirlenirken, 2 kişi tutuklandı. Recep Gücük’ün evinden paranın çalındığını anlamasıyla kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor.
Olay, dün Kurtuluş Mahallesi Çelik Sokak’taki 2 katlı evde meydana geldi. Recep Gücük evin salonunda bulunan koltukta eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Eşi, komşularından yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Recep Gücük’ün cenazesi morga kaldırıldı.
Recep Gücük’ün cenazesinin defin işlemleri sırasında yakınları polise başvurdu. Yakınları, Recep Gücük’ün evinin alt katındaki daireyi 300 TL’ye kiralayan A.S., N.G ve H.B.’nin olaydan bir gün önce eve taşındığını ve evde bulunan 14 bin 500 TL’nin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis araştırma başlattı. Ekipler, Recep Gücük’ün evinden çalınan 14 bin 500 TL’nin alt kata bir gün önce taşınan kiracılarının evinde buldu. Polis, A.S., N.G ve H.B’yi gözaltına aldı.
Recep Gücük’ün yapılan otopsisinde, vücudunda darp cebir izi olmadığı, delici kesici ve ateşli silah yaralanmasının bulunmadığı, kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi. Recep Gücük’ün evinden paranın çalındığını anlamasıyla kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ve N.G. tutuklanırken, H.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltıŞüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı
Halkbank’a Davaya Katılmadığı Her Gün İçin Para Cezası İstemiHalkbank’a Davaya Katılmadığı Her Gün İçin Para Cezası İstemi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.