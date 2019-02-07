HABER

Bir günde 4 karaciğer nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Bölümünde görevli ekip, 24 saatte 4 nakil operasyonu gerçekleştirdi - 24 saat boyunca uyumayan ekip, arka arkaya yaptıkları nakillerle hayata tutunmalarını sağladıkları hastalarla bir araya geldi - EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu: - "En büyük mutluluğumuz yoğun bakımda 4 hastamızı yan yana sağlıklı olarak görebilmek"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Bölümü'nde görevli 30 kişilik ekip, 24 saat içerisinde 4 hastaya karaciğer nakli yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu yönetimindeki ekip, geçen hafta perşembe günü sabah saatlerinde 67 yaşındaki Mediha Tireli'ye bir yakınından karaciğer doku nakli yapmak için ameliyata girdi.

Ameliyat sırasında, yoğun bakımda bilinci kapalı bir şekilde acil karaciğer nakli olmayı bekleyen 55 yaşındaki Nurten Akduman'a uygun karaciğerin Adana'da kadavradan yapılan bir bağışla bulunduğunu öğrenen ekip, vakit geçirmeden nakil ameliyatı hazırlıklarına başladı.

Organın hava yoluyla getirilmesinin ardından ikinci nakil ameliyatına giren ekip, Dokuz Eylül Üniversitesinde hayatını kaybeden bir hastanın bağışlanan karaciğerinin hastanelerinde organ bekleyen 67 yaşındaki Sedat Bezek'e uygun olduğunu öğrenince üçüncü kez organ nakli ameliyatına girmeye karar verdi.

Hastanedeki 2 farklı ameliyathanede 18 saat boyunca 3 karaciğer nakli yapan ekip, 51 yaşındaki Ayhan Deringöl'e bir yakınından nakil edilecek karaciğer doku ameliyatını da iptal etmeyerek son olarak onun da sağlığına kavuşmasını sağladı.

Bir günde 4 hayat kurtaran nakil ekibi, ameliyatların ardından yoğun bakımda tedavi gören hastalarla bir araya gelip tanışma fırsatı buldu.

- "Bizi adrenalin, sevgi ve motivasyon ayakta tuttu"

Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek hayatı boyunca ilk kez bir günde 4 hastaya karaciğer nakli ameliyatı yaptığını söyledi.

Ekip arkadaşlarının büyük bir fedakarlığa imza attığını belirten Zeytunlu, "Bunu yaparken adrenalin, sevgi ve motivasyon sizi ayakta tutabiliyor. Sürekli bir sonraki ameliyatı düşünüp hatasız bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Arkamda güçlü bir ekip vardı. Ameliyatlar bittikten sonra yorgunluk oluyor. Hepimiz hastaları iyi bir şekilde görmekten çok memnunuz. Ekibim yaptıkları fedakarlıktan bahsetmiyor, onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Nakil ameliyatlarının ortalama 6 saat sürdüğünü dile getiren Zeytunlu, 24 saat boyunca iki ameliyathane arasında mekik dokuduklarını ifade etti.

- "En büyük mutluluğumuz 4 hastamızı sağlıklı görebilmek"

Organ naklinin çok önemli olduğunun altını çizen Zeytunlu, şunları kaydetti:

"Organ naklinde zamana karşı yarış oluyor, organların hızlı bir şekilde takılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız organ nakli konusunda Ulusal Koordinasyon Merkezi ile çok güzel bir organizasyonlara imza atarak organların bize gelmesini sağladı. Organı ne kadar hızlı takabilirseniz organın fonksiyonu daha iyi oluyor. En büyük mutluluğumuz yoğun bakımda 4 hastamızı yan yana sağlıklı olarak görebilmek. Ülkemizde kadavradan organa ihtiyacımız var. Hastalar Türk hekimlerin ve doktorlarına güvensinler, onlar ellerinden geleni yaparlar."

Karaciğer nakli ekibinde görev yapan hemşire Sultan Aydınay da bir günde yaptıkları 4 nakil ameliyatının kendisini çok yorduğunu ama hastaların iyi olduğunu gördüğü zaman tüm yorgunluğunun gittiğini söyledi.

Sağlık personeli olmanın büyük fedakarlık istediğinin altını çizen Aydınay, "Hastalarımızın sağlığına kavuşması ve yeni bir hayata 'merhaba' demesi bizi mutlu ediyor. İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle eşimle bir hafta görüşemiyoruz ama ben mesleğimi çok seviyorum." diye konuştu.

- "Fedakar nakil ekibi sayesinde hayattayız"

Karaciğer nakli olan Nurten Akduman, doktorlar ve nakil ekibinin fedakarlığı sayesinde hayatta kaldığını, onlarla tanışınca çok mutlu olduğunu aktardı.

Nakil olan bir diğer hasta Ayhan Deringöl, hastalığı nedeniyle çok zor günler yaşadığını, doktorların çabasıyla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

EÜ Rektörü Necdet Budak da hastanelerinin yine çok önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, geçen yıl yaklaşık 200 hastaya kalp, karaciğer ve böbrek nakli yaptıklarını kaydetti.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Bu 10 besin griple savaşıyorBu 10 besin griple savaşıyor
İğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştuİğne deliği kadar alandan yapılan işlemle sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Bölümü Organ nakli

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.