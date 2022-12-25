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Bir günde 8 estetik ameliyat oldu! "Cinsel hayatım kurtuldu! Artık seks yaparken ışıkları kapatmıyorum"

25.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik operasyonlara olan talep gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte estetik operasyonlara olan bakış açısı da farklılaştı. Önceden bu ameliyatlara karşı büyük bir ön yargı varken toplum estetikleri kabullenmeye başladı. Miranda isimli genç kadın yaptırdığı estetiklerin cinsel hayatına olan katkılarını paylaştı.

Bir günde 8 estetik ameliyat oldu! "Cinsel hayatım kurtuldu! Artık seks yaparken ışıkları kapatmıyorum"

İtalyan güzel Jenny Miranda, yalnızca karanlıkta sevişmesine neden olan ve öz güvensizliğe yol açan vücudundan şikayetçiydi. Uzun bir süre düşündükten sonra bu ayın başlarında bıçak altına yattı. İtalyan güzeli tek bir gün içinde burun estetiği, Brezilya poposu kaldırma, 360 derece HD liposuction ve bacaklarını ve kollarını sıkılaştırma ameliyatları oldu.

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"ARTIK SEKS YAPARKEN IŞIKLARI KAPATMIYORUM"

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Miranda ameliyattan sonra her zamankinden daha seksi hissettiğini söylüyor.
Miranda, NeedtoKnow.online'a "Artık seks yaparken ışıkları kapatmıyorum - her zamankinden daha iyi hissediyorum" dedi. "Sadece ikimiz olduğumuzda, ne kadar hafif olursa o kadar iyi!"

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"HER GEÇEN GÜN GÜZELLEŞİYOR"

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Nişanlısı ve diğer sosyal medya yıldızı Fábio Gontijo, kendi Instagram sayfasında güzelliği hakkında övünerek, ameliyatların sevgilisinin başına gelen en iyi şey olduğuna inanıyor. "O her geçen gün daha da güzelleşiyor ve bunu çok sevdiğim kadın hakkında söylemekten asla bıkmıyorum" diye cıvıldadı.

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