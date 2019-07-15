HABER

Bir günde 96 bin 191 turistle yeni rekor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin turizm başkenti Antalya, 2019 sezonunda rekorlara doymuyor.

Bir günde 96 bin 191 turistle yeni rekor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin turizm başkenti Antalya, 2019 sezonunda rekorlara doymuyor. Haziran ayında üç kez tarihinin en yüksek gün rekoruna ulaşan kent, temmuzda ise iki gün arka arkaya yeni gün rekoruna imza attı. 14 Temmuz Pazar günü kente 96 bin 191 yabancı turist geldi.
Turizmde 2019 yılı için tüm zamanların en yüksek rakamı olan 16 milyon hedefinin konulduğu Antalya'da, yılın ilk yarısı üst üste gelen rekorlar, temmuz ayıyla birlikte yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Haziran ayında üç kez gün rekoru, ilk defa bir haziran ayında 2 milyon ve 6 ayda da 5 milyon rakamları geçilerek, 5 yeni rekora imza atılmıştı.
Temmuz ayında ise 13 Temmuz Cumartesi 95 bin 5 kişiyle oluşan yeni gün rekoru, 14 Temmuz Pazar günü 96 bin 191 turist sayısıyla tazelendi. Antalya, üst üste gelen tarihi gün rekorlarıyla, bir günde 100 bin turist sayısına da çok yaklaştı.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen yabancı turist sayılarına göre, 1 Ocak-14 Temmuz tarihleri arasında gelen yabancı turist sayısı toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 6 milyon 749 bin 751'e ulaştı. 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1 milyon 174 bin 399'a ulaştı.
İLK ÜÇ RUSYA, ALMANYA VE UKRAYNA
6 aylık verilere bakıldığında ise en çok turist gelen ülkeler sıralamasında yüzde 12,7'lik artışla 2 milyon 112 bin turist sayısına ulaşan Rusya ilk sırayı aldı. Toplam turistin yüzde 39,52'sine sahip Rusya'dan geçen yıla göre gelen turist sayısı 238 bin 579 arttı. İkinci sıradaki Almanya'dan ise yüzde 19,47'lik artışla 941 bin 406 kişi geldi. Almanların toplam rakamdaki payı ise yüzde 17,62. Üçüncü sırada yüzde 5,98'lik paya sahip Ukrayna'dan yüzde 2,6'lık artışla 319 bin 395 turist geldi.
FOTOĞRAFLI

Bir günde 96 bin 191 turistle yeni rekorBir günde 96 bin 191 turistle yeni rekorBir günde 96 bin 191 turistle yeni rekorBir günde 96 bin 191 turistle yeni rekor

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
"Türkiye yakın tarihinde gördüğü en sinsi darbe teşebbüsünü atlattı""Türkiye yakın tarihinde gördüğü en sinsi darbe teşebbüsünü atlattı"
Derik'te 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı Derik'te 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

Ve başladı! Akın ediyorlar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.