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Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 16:54 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Gemlik Belediyesi ekipleri, Eşref Dinçer Mahallesi’ndeki 333, 365, 366 ve 375 sokaklarda yaklaşık 750 ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirerek 600 metrelik yolun bakımını tamamladı.

Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt

Gemlik Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Gemlik Belediyesi ekipleri, Eşref Dinçer Mahallesi’ndeki 333, 365, 366 ve 375 sokaklarda yaklaşık 750 ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirerek 600 metrelik yolun bakımını tamamladı. Eşref Dinçer Mahallesi ile asfalt çalışmaları hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Daha önce bu yollarımız topraktı ve Gemlik’e yakışmıyordu. Biz asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirerek Gemlik’e yakışır bir görünüm kazanmasını sağladık. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bir yandan dailçe genelinde oluşan çukurlar sürücüleri mağdur ediyor. Yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Önceden belirlenen bir program dâhilinde ilçemizdeki yolları tarıyoruz. Buralarda yaptığımız yama çalışması da aralıksız devam ediyor” dedi.
Gemlik Belediyesi’nin ilçedeki yurttaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Sertaslan, Gemlik’e yakışmayan her türlü kusuru ve eksikliği tespit edip ânında düzeltme yoluna gideceklerine dikkat çekti.

Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt

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