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Bir günde ikinci kez sel vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 23:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış bir gün içerisinde ikinci kez sele neden oldu.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış bir gün içerisinde ikinci kez sele neden oldu. İlçede geceyi ise çakan şimşekler aydınlattı.

Yavuzeli’de öğlen saatlerinde başlayan yağmur ve dolu nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taşarak sele neden olmuştu. Yaklaşık bir saat süren yağışın durmasının ardından ise bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Akşam saatlerinde yeniden bastıran dolu ve yağmur ilçede ikinci kez yaşamı felç etti. Tarım arazileri ve evler su baskınları nedeniyle zarar görürken yolar gölete dönüştü.

İlçede gece karanlığının çökmesinin adından ise gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu. Yaşanan sel felaketinin ardından peş peşe çakan çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

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