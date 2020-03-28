Bir günde koronavirüsten İran'da 139, İspanya'da 832 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle İran genelinde 139

kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SAYI 2 BİN 517'YE ÇIKTI



Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408'e ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.

ŞU ANA KADAR 11 BİN 679 KİŞİ İYİLEŞTİ



Dünden bu yana 546 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini dile getiren Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 679 olduğunu ifade etti.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 690'A YÜKSELDİ



İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a

çıktı.

Kaynak: AA

