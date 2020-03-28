HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir günde koronavirüsten İran'da 139, İspanya'da 832 kişi öldü

Bir günde koronavirüsten İran'da 139, İspanya'da 832 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 kişi artarak, 2 bin 517'ye yükseldi. Öte yandan İspanya'da da hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi artarak 5 bin 690'a çıktı.

Bir günde koronavirüsten İran'da 139, İspanya'da 832 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle İran genelinde 139
kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SAYI 2 BİN 517'YE ÇIKTI

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408'e ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.

ŞU ANA KADAR 11 BİN 679 KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünden bu yana 546 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini dile getiren Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 679 olduğunu ifade etti.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 690'A YÜKSELDİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a
çıktı.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Girişler kapatıldı! Gelen geri döndüGirişler kapatıldı! Gelen geri döndü
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Korkunç tablo! Dünya genelinde ölü sayısı 27 bini geçti

Korkunç tablo! Dünya genelinde ölü sayısı 27 bini geçti

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Ünlü isimler sosyal medyada 'Kira benden' kampanyası başlattı

Ünlü isimler sosyal medyada 'Kira benden' kampanyası başlattı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

İlginizi Çekebilir

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
Yolcular otogarın yolunu tuttu! Bilet fiyatlarını duyan şoke oldu

Duyan şoke oldu! 350 liradan satılıyor

Son dakika! İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

Rize'de, koronavirüs karantinasındaki belde ve köylerde hayat durdu

Karantina altındaki belde ve köylerde hayat durdu

Banka şubesi koronavirüs şüphesi nedeniyle kapatıldı

Banka şubesi koronavirüs şüphesi nedeniyle kapatıldı

Şehirler arası seyahat kısıtlaması özel araçları da kapsıyor mu? İşte cevabı

İçişleri Bakanlığı sınırlama getirdi! Acil hatlar kilitlendi

Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı! Gelen geri döndü

Girişler kapatıldı! Gelen geri döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.