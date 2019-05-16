Bir günlük bahriyeli oldular

Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve birlik komutanları ile engelli ailelerinin de hazır bulunduğu törende İstiklal Marşı okundu.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Yalova’da ikamet eden engelliler ve ailelerinin katılımıyla Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda temsili askerlik uygulaması yapıldı. Engelli askerler için Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı içerisindeki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema Konferans Salonu’nda yemin töreni icra edildi. Burada ant içen engelli askerler, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerektiğinde canlarını seve seve feda edeceklerini söylediler.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Engelliler Haftası nedeniyle Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 18 engelli için temsili askerlik uygulaması yapıldı. Bir günlük bahriyeli olan 18 engelli asker, terhis belgelerini Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik’in elinden aldı.

Törende engeliler adına deniz er Varol Vasilika kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik de bir konuşma yaptı. Gedik, “Bugün temsili askerlik uygulaması kapsamında engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin bir günlük de olsa askeri ortamı yaşamalarına ve bu hakkı tanımalarına imkân sağladık. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşünceler bizler için büyük bir manevi güç kaynağıdır” dedi.

'DÜNYANIN EN DİSİPLİNLİ ORDUSU TSK’NIN MENSUPLARI OLDUNUZ'

Yemin eden askerlere de seslenen Tuğamiral Gedik, “Sevgili Mehmetçikler, engellerinize rağmen koşarak asker ocağına geldiniz. Hiçbir şeyin düşüncenize ve başarınıza engel olamayacağını herkese gösterdiniz. Biz bunları gördük ve sizlerle gurur duyduk. Topluma katkı sağlayan, hedefini ailesi ve içinde yaşadığı çevre ile mutlu ve umut dolu bir yaşam sürmek olarak belirleyen siz değerli kardeşlerimizin her zaman yanınızda olduğumuzun farkındayız. Bugün sizler vatan ve millet uğuruna hiçbir hizmetten kaçınmadan sadakat ve görev yapmak ve gerektiğinde canını severek vermek üzere yemin ederek dünyanın en disiplinli ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mensupları oldunuz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından törende bir asker tarafından yaş kütüğüne devre plaketi çakıldı. Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile birlik komutanları tarafından yemin eden engellilere terhis belgeleri verildi. Törende yemin eden engelli askerler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

