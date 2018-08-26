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Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir günlük erkek bebek, naylon poşete konularak okulun bahçesine bırakıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen bebeği bırakan kişi ya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Olay, bu sabah Eyyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazı sonrası camiden çıkan cemaat, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun bahçesinden bebek ağlaması duydu.

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Okula giren vatandaşlar, bahçede, naylon poşet içinde bebekle karşılaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 1 günlük olduğu belirtilen erkek bebeği, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

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Yapılan kontrollerde, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için araştırma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa bebek

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