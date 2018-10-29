Bir günlük gelirini şehit ailelerine bağışladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri törenin ardından iş yerine giderek etkinliğe destek verdi.

Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren döner işletmecisi Fatih Tanrıverdi, bir günlük hasılatını bağışlama konusunda Muğla Valiliği ve Menteşe Kaymakamlığından gerekli izinleri alarak Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş ile görüştü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde döner satarak geçimini sağlayan bir esnaf, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir günlük gelirini Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışladı.

Vali Vekili Özdemir, duyarlı davranışından dolayı işletme sahibine ve çalışanlarına teşekkür etti.

İş yeri sahibi Fatih Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden bu yana aklında böyle bir fikrin bulunduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde daha büyük bir anlam kazandığını söyledi.

Şehitlerin hakkını ödemenin mümkün olmadığını vurgulayan Tanrıverdi, "Yıl 365 gün ama ben bunun bir gününü şehit yakınlarına ayırabildim. Bunun devamını getirmek istiyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş ise anlamlı davranışından dolayı işletme sahiplerine teşekkür ederek aynı duyarlılığın devam etmesi temennisinde bulundu.

