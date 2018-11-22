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Bir günlük Ömer bebek, ameliyatla sağlığına konuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

BURSA'da bağırsakları çalışmayan ve bu nedenle tuvaletini yapamayan Suriyeli Ömer El Hattab, henüz bir günlükken yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Ünal Adıgüzel, 'Transanal endorectal pull-through' yöntemiyle karnını hiç açmadan, sadece makattan müdahaleyle 40 santim bağırsağını çıkartıp normal bağırsağı yerine getirdik" dedi.

Bir günlük Ömer bebek, ameliyatla sağlığına konuştu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da bağırsakları çalışmayan ve bu nedenle tuvaletini yapamayan Suriyeli Ömer El Hattab, henüz bir günlükken yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Ünal Adıgüzel, 'Transanal endorectal pull-through' yöntemiyle karnını hiç açmadan, sadece makattan müdahaleyle 40 santim bağırsağını çıkartıp normal bağırsağı yerine getirdik" dedi.
​Suriyeli Ahmed-Esra El Hattab çifti, 2 yaşındaki Vefa ve 4 yaşındaki Halit adlı çocuklarının ardından dünyaya gözlerini açan çocukları Ömer'in bağırsaklarının çalışmadığı, bu nedenle tuvaletini yapamadığı tespit edildi. Tıp dilinde ‘Hirschsprung’ olarak adlandırılan hastalık nedeniyle Ömer bebek, henüz bir günlükken VM Medical Park Bursa Hastanesi’ne sevk edildi. Ömer El Hattab, yaklaşık 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.
Hastanenin Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ünal Adıgüzel, “Hirschsprung hastalığı, bağırsağın özellikle son kısmının sinir hücresinden yoksun olmasıdır. Bağırsakta felç durumu vardır. Ömer, bağırsakların çalışmaması ve tuvaletini yapamama şikâyetiyle getirilmişti. Kilosu çok düşüktü, 2 kilo 400 gram ağırlığında doğmuştu. Normal şartlarda bağırsağın geçici olarak dışarı alınması gerekiyordu. Kilo almasını bekleyip ameliyatını yapmak ve sonra bağırsağı kapatmak gerekiyordu. Ama biz klasik yolun biraz dışına çıkarak tek seansta ameliyat ettik. ‘Transanal endorectal pull-through’ yöntemiyle karnını hiç açmadan, sadece popodan müdahaleyle 40 santim bağırsağını çıkartıp normal bağırsağı yerine getirdik. Bir gün sonra beslenmeye başladı ve bir haftada taburcu oldu” dedi.
Ameliyatın önemine dikkati çeken Adıgüzel, “Yeni doğan döneminden bu ameliyat yapılıyor, ama düşük ağırlıktaki bebekler için nadir yapılıyor. Bir nevi mucizevî kurtuluş diyebiliriz. Çocuğu incitmeden ve 2- 3 ameliyata ihtiyaç kalmadan ailesine sağlıklı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
‘OĞLUMUZ HAYATA DÖNDÜ’
Çocuklarının rahatsızlığıyla paniğe kapıldıklarını söyleyen baba Ahmed Ömer El Hattab (26) ise ameliyatla kâbustan uyandıklarını belirterek, doktorlara teşekkür etti. Hattab, "Ömer ile kendi çocukları gibi ilgilendiler. Bu kadar kısa sürede taburcu edilmesi bizi çok sevindirdi. Beslenince 2 kilo 750 gram ağırlığına da geldi. Oğlumuz yeniden hayata döndü" dedi.

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Bir günlük Ömer bebek, ameliyatla sağlığına konuştu

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