"Bir Günlük Ömrüm Kalsa Onu Suriye'de Geçirmek İsterim"

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Heysam Ali, kendisi ve ailesine Diyarbakır’da yeni bir yaşam kurdu. Çiftçilik ve hayvancılık yapan Ali’nin en büyük hayali bir gün Suriye’ye dönebilmek.

“Ömrümden bir gün kalsa onu da Suriye’de geçirmek isterim.” Suriyeli Heysam Ali vatanına duyduğu özlemi bu cümleyle dile getiriyor. İç savaş başladığı yıllarda ülkesini terk etmek istememiş. Ancak savaşın ateşi, yaşadığı Kamışlı kasabasına yaklaşınca çocuklarını alarak Türkiye’ye sığınmış.

Altı çocuğu ve eşiyle birlikte Diyarbakır’a gelen Ali, Karabaş köyünde tarlada çalışmaya başladı. Tarla sahibinin güvenini kazanan Ali, bir süre sonra tarlayı kiralayarak kendisi işlemeye başladı. Buğday ve arpa eken Ali, çiftçilikle birlikte hayvancılık yapmaya başladı.

Hayat hikayesini VOA Türkçe’ye anlatan Ali, maddi durumunun iyi olmasına rağmen Suriye’yi özlediğini söyledi. Ali, “Yaşam nasıl derseniz, idare ediyoruz. Ben nasıl anlatayım bilmiyorum. Gurbet her zaman gurbettir. Suriye ile kıyaslarsak, yaşamınız nasıl derseniz, şunu söyleyeyim; çocuklarımın gelecek kaygısı olmasa yaşam kendi vatanımda, kendi toprağımda bambaşkadır, başka bir şeydir. Ama burada da iyidir durumumuz, iyidir. Güvendeyiz, çalışıyoruz, kendi milletimizin içindeyiz, kendi işimizi yapıyoruz, akşam evimize dönüyoruz” dedi.